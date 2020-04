Scava nel sito archeologico per rivendere oggetti antichi, scoperto e denunciato

Nella serata di ieri, martedì 7 aprile, i carabinieri di San Marcello Piteglio hanno denunciato un 50enne del posto, con precedenti, perché sospettato di aver scavato in un sito archeologico di Monte Castello per raccogliere oggetti antichi da rubare e rivendere.

L’indagine ha avuto inizio circa dieci giorni fa quando un membro dell’Associazione culturale che ha in gestione il sito archeologico di Monte Castello a Lancisa di San Marcello Piteglio si è presentato presso la locale Stazione Carabinieri per effettuare la denuncia. Il sistema di foto trappole, posto sul perimetro dell’area archeologica, aveva ripreso un uomo che, armato di metal detector e vanga, si era introdotto all’interno della zona protetta alla ricerche di beni di interesse storico artistico o culturale da asportare.

A Monte Castello si trovano i resti dell’antica fortezza di Castel di Mura, costruita in epoca medioevale, all’incirca intorno al XIII secolo d.c. e teatro, negli anni dal 1303 al 1330, di cruente battaglie fra il Comune di Pistoia, la Repubblica di Lucca e il Ducato di Modena.

Esaminando le immagini fotografiche e quelle fornite da altre telecamere presenti in zona, i militari sono riusciti ad individuare il modello e il colore dell’autovettura in uso all'uomo, non riuscendosi però a leggere compiutamente la targa del mezzo.

Tramite ulteriori indagini è stato possibile risalire a un possibile sospettato. Quando ieri pomeriggio i carabinieri hanno fatto visita alla casa del cinquantenne con in mano un decreto di perquisizione valido anche per l'auto, hanno trovato nel veicolo tutta l’attrezzatura utilizzata per l’illecita ricerca, composta da un metaldetector con cuffiette e un pro-pointer, una torcia analogica e una vanga da utilizzare per lo scavo.

Tutto il materiale, del valore di migliaia di euro, è stato posto sotto sequestro, mentre sono tutt’ora in corso le ricerche finalizzate a risalire a tutti gli acquirenti che in passato hanno acquistato beni di interesse storico artistico o culturale dal cinquantenne.

