Marzi&Fulignati regala omaggi del 10% sui buoni spesa emergenza Covid-19

I supermercati Marzi&Fulignati da sempre sono una solida colonna nel tessuto economico-sociale del territorio in cui opera. Sin dai nostri inizi, lavoriamo a stretto contatto con molte realtà locali per uno sviluppo solidale ed orientato al benessere di tutta la collettività.

Per questa ragione, abbiamo deciso di dare il nostro contributo aumentando del 10% il valore dei Buoni Spesa Emergenza Covid-19 che i comuni di Empoli, Vinci e Capraia e Limite destineranno alle famiglie più bisognose e in difficoltà economica, come disposto dal Governo.

Quindi utilizzando il Buono Spesa Covid-19 nei nostri supermercati, il cliente avrà in regalo un ulteriore Buono al valore del 10% da utilizzare sulla sua spesa successiva.

Per far fronte all'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese, Marzi&Fulignati c'è con l'obiettivo di fornire tutte le tutele possibili, anche alle fasce sociali più deboli che non devono essere lasciate sole.