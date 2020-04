Coronavirus, azienda di integratori di San Miniato ora vende mascherine

La Wikenfarma di San Miniato contribuisce all'emergenza Coronavirus. L'azienda, attiva nel commercio di integratori alimentari per la salute, ha iniziato infatti a produrre mascherine in tessuto non tessuto creando una partneship con un'azienda toscana che produce circa 30mila mascherine al giorno. Le mascherine saranno consegnate a farmacie, enti pubblici, case di cura e a imprese private che ocntinuano l'attività. L'azienda con la nuova linea di mascherine ha scongiurato il ricorso alla cassa integrazione per parte del personale e sta proseguendo la produzione di integratori.

"Sono mascherine di alta qualità si presentano in maniera diversa da quelle importate dalla Cina, hanno anche il ferretto per la sagomatura del naso e una vestibilità eccellente. Inoltre non sono usa e getta, ma sono lavabili", così Massimiliano De Carlo, direttore commerciale di Wikenfarma -

