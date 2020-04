A Fucecchio nasce 'AbbraccialeVele' per lanciare messaggi alla Rsa

AbbraccialeVele nasce dalla volontà degli operatori della Cooperativa Colori, che gestisce la residenza sanitaria assistita “Le Vele” di Fucecchio, di dar modo ai tanti bambini, ragazzi e cittadini che avessero voglia di mandare un bel messaggio a tutti coloro che vivono o lavorano nella Residenza Sanitaria Assistita fucecchiese. Sono tanti i volontari, le scolaresche, le associazioni che negli anni hanno attivato sinergie con questa bella realtà e, come nelle migliori delle famiglie, quando qualcuno è in difficoltà ci si abbraccia e ci sia aiuta.

La proposta è rivolta a tutti i cittadini ed è quella di inviare un pensiero, un disegno o una parola per far sentire agli operatori e agli ospiti che tutta la comunità è vicina a loro e che presto torneremo ad incontrarci.

La vicesindaco Emma Donnini spiega così la proposta del Comune di Fucecchio: “Abbiamo ritenuto, come amministrazione, di dare voce a tutti questi contributi che siamo certi arriveranno. E non solo da chi “Le Vele” le conosce e le frequenta ma da tutti coloro, che in questi difficili giorni, si sono stretti in un comune senso di apprensione verso la salute di chi lì vive. Tutti i giorni gli operatori in turno mostreranno tutti i disegni e leggeranno i messaggi agli ospiti. Siamo certi che sarà un bellissimo momento. Allora forza scriviamo a abbraccialevele@comune.fucecchio.fi.it”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa