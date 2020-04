Anche in Brasile, il calciatore Felipe Melo 'fa gol' con il Brunello

Dal Brasile un messaggio all’Italia e a Montalcino oltre che un omaggio ad una delle sue eccellenze, il Brunello. Lo ha fatto Felipe Melo, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Palmeiras (gloriosa squadra fondata da immigrati italiani) ma con un recente passato con le maglie di tre importanti club italiani: Fiorentina, Juventus ed Inter. Il mediano carioca non dimentica l’Italia, il Paese dove si è consacrato nel grande calcio internazionale conquistando, con le sue prestazioni in Serie A, la maglia verdeoro della Nazionale brasiliana penta campione del mondo.

Felipe Melo, in un momento di relax, ha postato una foto su Instagram dove lo vediamo seduto a tavola in compagnia e con in bella mostra una bottiglia di Brunello di Montalcino di Castello Banfi. Il “re del Sangiovese”, d’altronde, è sempre una sicurezza quando c’è da accompagnare un piatto speciale. “Bella scelta!” ha fatto notare al calciatore un fan italiano su Instagram e il mediano brasiliano, proprio come fa quando è in campo, è intervenuto prontamente rispondendo “sempre”.

Melo è senza alcun dubbio rimasto affezionato all’Italia, ha ancora una casa nel Belpaese e ha detto che vuole ritornare presto a farci visita. Intanto ha iniziato a farlo “distanza”, omaggiando Montalcino e il suo prodotto simbolo, il Brunello. Melo è una star anche sui social dove tanti ragazzi e sportivi di tutto il mondo lo seguono. Il legame tra Montalcino e il Brasile è solido e in grande ascesa: le presenze turistiche sono aumentate del 70% e i brasiliani amano particolarmente il Brunello. Non fanno eccezione i campioni dello sport: qualche anno fa Felipe Massa, pilota che ha guidato la Ferrari in F1 per ben 8 stagioni, venne a Montalcino e a precisa domanda su quale fosse il suo vino preferito la risposta fu senza esitazioni, come una partenza in un Gran Premio: “il Brunello”.