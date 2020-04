Asili nido a Empoli, partono le iscrizioni

È tempo di iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e al Centro Zerosei, dedicato anche ai bambini da 0 a 3 anni. Si tratta del bando per le iscrizioni relativo all’anno educativo 2020 – 2021.

I bambini nati dal 1/01/2018 al 14 /05/2020 possono essere iscritti dal 15 aprile al 15 maggio 2020; mentre i bambini nati dal 15/05/2020 al 31 /05/2020 possono essere iscritti dal 16 maggio al 1 giugno 2020.

Di seguito tutte le informazioni e i link per scaricare la modulistica e la documentazione necessaria. Inoltre, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, le giornate di apertura dei nidi d'infanzia/Centro Zerosei sono sospese. Sul sito del Comune di Empoli, però, in una sezione dedicata, è possibile fare una “visita virtuale” ai servizi educativi per l'infanzia.

NO OPEN DAY, SÌ VIRTUAL TOUR

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, le giornate di apertura dei nidi d'infanzia/Centro Zerosei per le visite al momento sono sospese. Su Youtube del Comune di Empoli – nella sezione dedicata – è possibile fare una “visita virtuale” ai servizi educativi per l'infanzia.

Un modo per dare l’opportunità alle famiglie di fare un giro all’interno delle strutture insieme alle educatrici.

Ecco il link al canale https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmsOd-tabUgnDSvUUno2I0j6xLsjETDW

COME SI FA L'ISCRIZIONE

Potranno presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali esclusivamente i genitori dei bambini, residenti nel Comune di Empoli e in regola con le vaccinazioni sanitarie, che sono nati nei seguenti periodi:

• 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 (fascia di età Grandi);

• 1 gennaio 2019 - 15 ottobre 2019 (fascia di età Medi);

• 16 ottobre 2019 - 14 maggio 2020 (fascia di età Piccoli).

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Le norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione e il modulo di richiesta di iscrizione saranno disponibili a partire da oggi, giovedì 9 aprile 2020, e possono essere scaricati dal sito del Comune di Empoli https://storico.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/212sch.html.

Soltanto nel caso in cui si fosse impossibilitati ad utilizzare i mezzi informatici, è possibile recarsi all'ufficio relazioni con il pubblico in via Giuseppe del Papa, 41 nei seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12 per il ritiro del modulo di iscrizione cartaceo.

Entrambi i genitori devono compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta di iscrizione nonché eventuali allegati per la trasmissione di certificazioni (ove necessarie sulla base di quanto dichiarato nella domanda) sottoscritti dagli stessi genitori e/o da nonni/zii .

Il controllo in questa fase non attiene alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di cui si assumono ogni responsabilità i sottoscrittori.

In conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria, la trasmissione della domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia, compilata e sottoscritta da entrambi i genitori con allegati le copie dei documenti di identità e/o permessi di soggiorno, è preferibile venga effettuata tramite:

- Se si dispone di un indirizzo di posta certificata all'indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;

- Se NON si dispone di un indirizzo di posta certificata all'indirizzo: protocollo@comune.empoli.fi.it;

In caso di impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti è possibile:

- consegnare la domanda a mano direttamente al Protocollo presso l'URP via G. del Papa, 41

- inviare tramite posta a mezzo di raccomandata r.r., a condizione che pervenga entro i termini stabiliti, facendo fede, in tal caso, la data di effettiva ricezione presso l’ufficio protocollo

Dal 16 maggio al 1 giugno 2020 rimarranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2020/2021 esclusivamente per i bambini nati dal 15 maggio al 31 maggio 2020.

INFORMAZIONI

In caso di difficoltà nella compilazione e per qualsiasi altra informazione rivolgersi a:

Servizio Educativo all'Infanzia

Piazza Farinata degli Uberti ex Palazzo Pretorio - terzo piano – Tel . 0571/757733-757734

NIDI d’INFANZIA e CENTRO ZEROSEI (ETÀ 0/3 ANNI) COMUNALI

· Nido d'infanzia "La casa dei canguri" - via Garigliano 17/19 - Polo scolastico di Serravalle - tel. 0571 591225

· Nido d'infanzia "Melograno" via Arnovecchio, 11 - Loc. Cortenuova - tel. 0571 590940

· Nido d'infanzia "Piccolo Mondo" via Val Gardena - tel. 0571 81690

· Nido d'infanzia "Stacciaburatta" via Righi - tel. 0571 926206

· Nido d'infanzia “Trovamici” Largo della Resistenza 2 – Empoli - tel. 0571 73916

· "Centro Zerosei” via Cherubini, 40 - tel. 0571 590280;

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa