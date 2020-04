Colombe pasquali in dono alle strutture sanitarie in Valdisieve

Dal settore alimentare e panificazione arriva un segno di solidarietà e di vicinanza a tutto il personale sanitario, medico e paramedico, che più di tutti in questi mesi si sono spesi a loro rischio e pericolo per salvare vite umane e debellare questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Un gesto di vicinanza e riconoscenza per non far mancare, nella ricorrenza pasquale, i prodotti della tradizione a chi è impegnato in prima linea nella dura battaglia contro il Covid-19.

All’iniziativa, lanciata da Fiesa Nazionale, hanno partecipato Carrefour Express e Il Dolce Forno di Sieci (Pontassieve) donando colombe pasquali al Valdisieve Hospital di Albereta (Pelago) e RSA Monsavano di San Francesco (Pelago).

“In queste settimane drammatiche – commenta Nilla Tari Presidente Confesercenti Coordinamento Valdisieve – abbiamo sperimentato sulla nostra pelle i tanti problemi economici per le nostre imprese a seguito della chiusura per l’emergenza sanitaria Coid 19. E al tempo stesso abbiamo visto il settore alimentare garantire un servizio fondamentale, tra mille difficoltà legate alla sicurezza sanitaria dei dipendenti e dei consumatori. E’ forte tra tutti noi la paura del contagio, e contemporaneamente il pensiero per le persone coinvolte e contagiate e per i concittadini che, purtroppo, non sono più tra noi. Con questo gesto di solidarietà da parte del settore alimentare vogliamo manifestare la vicinanza al personale sanitario, che più di tutti in questi mesi si è speso a suo rischio e pericolo per salvare vite umane e debellare questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. A queste persone che anche nel giorno di Pasqua saranno al lavoro nelle strutture sanitarie non faremo mancare il segno del nostro ringraziamento e affetto, simboleggiato dalla colomba”.

“È un piccolo gesto che può donare un sorriso e un abbraccio simbolico al personale sanitario che sta donando sé stesso per la salute di tutti noi. – conclude la Presidente Tari - È il caso di ripeterlo: insieme ce la faremo.”

