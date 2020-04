Colombe per mascherine alle associazioni della Valdelsa, l'iniziativa di un forno a Certaldo

Nei giorni scorsi la sigla che rappresenta il settore dei forni e della panificazione ha lanciato un’iniziativa di solidarietà su scala nazionale: un segnale di vicinanza al mondo degli operatori sanitari e dei volontari che in questo momento stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19.

Quella di quest’anno sarà una Pasqua inedita, segnata inevitabilmente dell’emergenza sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese. Tuttavia, anche se con tutte le difficoltà legate al mantenimento della sicurezza dei clienti e dei dipendenti, l’attività dei maestri dell’arte bianca non si è fermata, continuando a svolgere un servizio di primaria importanza per la popolazione.

In questo contesto non manca comunque lo spazio per la solidarietà. Anche Confesercenti Empolese-Valdelsa risponde presente alla chiamata del sindacato nazionale, attraverso un’ iniziativa messa in campo dal Forno Moderno di Certaldo.

“In un momento così difficile – dichiara Pasquale La Rossa, titolare del Forno Moderno e storico dirigente di Confesercenti Certaldo – vogliamo dare una mano a tutte le persone che, spesso su base volontaria, si stanno impegnando per garantire la sicurezza di tutta la collettività”.

“Devolveremo parte del ricavato della vendita delle Colombe di Pasqua per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per le associazioni del territorio – conclude La Rossa – E’ per noi un modo per ringraziare chi si prodiga verso il prossimo in un servizio che in questo momento è indispensabile.”

Il materiale acquistato sarà donato a: Croce Rossa Certaldo, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo e Misericordia San Gimignano.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa