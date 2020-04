Con 21 dosi di droga e 500 euro a Pisa, arrestato 28enne

A Pisa, nelle trascorse ore notturne, i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un 28enne di nazionalità tunisina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più dettagliatamente, i carabinieri del Norm hanno controllato l’uomo sorprendendolo in possesso di 9 dosi di eroina pari a poco più di 2 grammi, di 13 dosi di cocaina pari a poco più di 3 grammi e della somma di oltre 500 euro in contanti.

