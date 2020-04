Coronavirus, al via 'Famiglia ci 6?', consulenza e supporto su temi educativi

Un gruppo di esperte a disposizione delle famiglie con bambini da zero a sei anni per dare sostegno e consulenza in questo periodo di difficoltà legato al coronavirus. È quanto organizzato dall’Assessorato all’educazione del Comune di Firenze per rispondere in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) ad un ampio quadro di quesiti che in questi giorni stanno arrivando con sempre maggiore frequenza agli uffici dell’assessorato. Il servizio, che si chiama “Famiglia ci 6?” parte domani e durerà tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus. In pratica il coordinamento pedagogico comunale risponderà ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 alle famiglie con bambini da zero a sei anni su tematiche di carattere educativo, nell’ottica di offrire sostegno alla genitorialità. Gli argomenti possono essere vari, sia di consulenza su cosa raccontare ai bambini in merito al coronavirus, fino a consigli per far indossare la mascherina ai propri figli, oppure su le migliori idee per non farli stare troppo alla tv o al computer. Sette esperte saranno a disposizione secondo il calendario pubblicato qui sotto, eventualmente da prorogare in caso continui la sospensione scolastica. “Compito delle istituzioni è quello di mettere in campo tutti gli strumenti possibili di supporto a famiglie e bambini. In questi giorni stanno arrivando al nostro assessorato molte domande” ha spiegato l’assessore all’educazione Sara Funaro. “I genitori chiedono aiuto per capire cosa è meglio dire ai piccoli sul coronavirus – ha aggiunto – oppure hanno bisogno di informazioni su comportamenti da prendere in questi giorni di isolamento o anche solo informazioni sul mondo dei servizi all’infanzia. Per questo abbiamo messo a disposizione il nostro personale più esperto, in grado di dare, a giorni stabiliti, informazioni anche in inglese e spagnolo, per raggiungere più persone possibile”. Il numero da chiamare è 055 2625810 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 , qui sotto il calendario. (sp)

Venerdì 10 aprile: 055 2625810 italiano/spagnolo

Martedì 14 aprile: 055 2625810 italiano

Mercoledì 15 aprile: 055 2625810 italiano

Giovedì 16 aprile: 055 2625810 italiano/spagnolo

Venerdì 17 aprile: 055 2625810 italiano/inglese

Lunedì 20 aprile: 055 2625810 italiano

Martedì 21 aprile: 055 2625810 italiano

Mercoledì 22 aprile: 055 2625810 italiano

Giovedì 23 aprile: 055 2625810 italiano/inglese

Venerdì 24 aprile: 055 2625810 italiano/spagnolo

Lunedì 27 aprile 055 2625810 italiano

Martedì 28 aprile 055 2625810 italiano

Mercoledì 29 aprile 055 2625810 italiano/inglese

Giovedì 30 aprile 0552625810 italiano/spagnolo

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa