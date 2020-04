Coronavirus, l'aggiornamento sui contagi nell'Empolese Valdelsa

A causa di un problema temporaneo con la rilevazione dei dettagli relativi ai casi positivi odierni, oggi l’Ausl Toscana Centro non garantisce l'invio del bollettino quotidiano riguardante l'epidemia del Covid-19. Cerchiamo di fare comunque il punto sull'Empolese Valdelsa attraverso i dati che ci sono stati forniti dai sindaci dell'Unione dei Comuni.

Due i comuni dell'area in cui si registrano nuovi contagi. Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini ha spiegato in una diretta facebook che ha ricevuto notizia di due nuove persone positive. Il sindaco ha fatto anche una importante precisazione riguardo al 74enne deceduto lo scorso 6 aprile: dagli accertamenti fatti pare che l'uomo non fosse residente a Certaldo, né nell'Empolese Valdelsa. Ci sarebbe stato quindi un errore in fase di trascrizione o di spedizione dei dati a livello regionale. A Certaldo complessivamente ci sono stati 4 contagi, di cui purtroppo una 86enne deceduta. Anche a Castelfiorentino il sindaco segnala due nuovi casi positivi.

In molti dei comuni dell'Unione non si segnalano invece nuovi casi: è il caso di Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite , Gambassi Terme, Montespertoli, Vinci. Non abbiamo invece dati ufficiali per quanto riguarda il comune di Empoli, Fucecchio e Cerreto Guidi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO