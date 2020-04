Coronavirus Pistoia, prosegue la distribuzione delle mascherine

Nel comune di Pistoia sta continuando la distribuzione porta a porta delle mascherine inviate dalla Regione Toscana al fine di tutelarsi dal Covid-19. Durante il primo giorno di distribuzione, mercoledì 8 aprile, già circa il 60% delle consegne è andato a buon fine ed entro stasera, giovedì 9 aprile, sarà terminata per i cittadini residenti, raggiunti dai volontari delle associazioni grazie alle liste delle sezioni elettorali incrociati con i dati dell’ufficio anagrafe.

Le mascherine arriveranno anche ai domiciliati a partire da martedì 14 aprile. Per farne richiesta, i domiciliati devono scrivere una mail all'indirizzo del Comune attivato appositamente: mascherine@comune.pistoia.it , specificando nome e indirizzo.

Allo stesso indirizzo mail possono fare riferimento anche i cittadini residenti che, per inconvenienti tecnici, possono non aver ricevuto il giusto numero di mascherine.

Per evitare truffe e raggiri, i volontari addetti alla consegna dei dispositivi individuali indossano la divisa dell'associazione di riferimento e hanno un cartellino di riconoscimento; anche i dipendenti comunali avranno il cartellino con il nominativo.

La consegna sarà effettuata direttamente nella cassetta della posta dopo aver suonato il campanello per avvertire dell’avvenuto recapito. Gli operatori non devono e non possono entrare in casa.

I cittadini non devono firmare niente e non devono dare niente all'operatore; la consegna è gratuita.

A breve, in tutta la Regione Toscana, diventerà obbligatorio indossare le mascherine in luoghi pubblici o privati se in presenza di altre persone. L’obbligo non vale per i minori di 6 anni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa