Coronavirus, Polimoda non si ferma: 168mila euro in borse di studio

Dopo l’annuncio di un piano di borse di studio del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro per il prossimo anno accademico, Polimoda pubblica i primi bandi dedicati ai giovani di Firenze e della Toscana. Dodici le borse di studio a copertura totale dei nuovi corsi Associate, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana, ognuna del valore di 14.000 euro annui, per un totale complessivo di 168.000 euro solo per l’anno 2020/2021, messi a disposizione dall’Istituto per sostenere le famiglie, aiutare i talenti del territorio e quindi rilanciare il settore moda dopo la crisi.

“Con questa iniziativa vogliamo dare un duplice contributo alla nostra città e al territorio toscano, particolarmente importante in questo momento” ha sottolineato il presidente Ferruccio Ferragamo. “Da una parte dare a tutti i giovani fiorentini e toscani che abbiamo il talento, ma non le possibilità economiche, l’occasione di dare una svolta alla propria vita con una formazione di qualità mirata all’inserimento professionale. Dall’altra, sostenere le aziende del nostro territorio iniettando nuove risorse preparate e competenti nel momento della ripresa e del rilancio delle attività”.

I bandi con tutti i dettagli sono pubblicati sul sito Polimoda al link: https://www.polimoda.com/information/scholarships.

È possibile presentare domanda per accedere ad uno dei nuovi corsi Associate, in partenza il prossimo autunno e presentati con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. Si tratta di percorsi biennali post diploma rivolti a chi cerca un inserimento immediato nel settore moda, studiati per assicurare la preparazione di profili con competenze specifiche: Atelier Design, Bag Design, Shoe Design, Design Management, Digital Marketing and Communications e Fashion Styling. I destinatari di queste prime borse di studio sono giovani italiani residenti in Toscana da almeno 3 anni, di età compresa tra i 17 e i 25 anni e con impossibilità di sostenere la retta del corso comprovata da certificazione ISEE (sarà data priorità alla prima fascia di reddito). Necessaria inoltre una buona conoscenza dell’inglese (richiesto livello B2), lingua in cui sono tenuti tutti i corsi Polimoda.

Per presentare la domanda i candidati dovranno compilare l’apposito questionario sul sito Polimoda corredato da una lettera motivazionale entro il 19 giugno 2020. L’iniziativa va ad integrarsi nell’impegno già attivo di Polimoda per il sostegno dei talenti della moda del territorio toscano, per i quali già lo scorso anno aveva lanciato un programma di borse di studio triennali insieme alla Fondazione CR Firenze. Queste borse di studio fanno parte del piano da 2 milioni di euro che nel corso di tutto l’anno coprirà le diverse tipologie di programmi di studio, suddivisi in corsi post diploma biennali, quadriennali e master e, attraverso bandi dedicati si rivolgerà ai giovani più meritevoli del territorio fiorentino, toscano, nazionale e internazionale. Proseguiranno inoltre le opportunità dedicate agli studenti in corso e agli ex allievi attraverso gli applied project con le aziende, il programma di business development Polimoda Talent e il nuovo Polimoda Coaching. Un investimento senza precedenti da parte di Polimoda per supportare i giovani più meritevoli e contribuire quindi alla ripresa del settore moda dopo il Coronavirus.

“Abbiamo affrontato questo momento di difficoltà portando tutte le nostre attività online per continuare a stare vicini ai nostri studenti” aggiunge il direttore di Polimoda Danilo Venturi. “Sappiamo che purtroppo dopo l’emergenza sanitaria ci sarà quella economica, la quale richiederà uno sforzo da parte di tutti per rimettere in piedi il Sistema Paese. La scuola è uno dei fondamenti della società e con questo piano di borse di studio vogliamo fare la nostra parte”

Fonte: Ufficio stampa