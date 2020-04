Coronavirus, raccolta fondi della Pubblica Assistenza di Ponsacco

L'Associazione Pubblica Assistenza di Ponsacco ha avviato una campagna per la raccolta di fondi da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzatura in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria.

"In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, ognuno di noi può fare qualcosa.

Le associazioni di volontariato attive nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale stanno facendo un lavoro importantissimo per la comunità.

Siamo quotidianamente impegnati nell'attività di soccorso e trasporto di persone colpite dal Coronavirus e assistiamo la comunità di Ponsacco con la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità (alimenti, mascherine ecc..)

Per lo svolgimento di tali servizi è indispensabile l’uso di particolari dispositivi di protezione che, come ormai noto, scarseggiano e facciamo fatica a reperire se non a costi elevati.

La campagna di raccolta fondi sarà destinata all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, prodotti per la sanificazione degli automezzi e delle attrezzature, tute anti contaminazione) da destinare ai volontari che svolgono i servizi. Anche una piccola donazione può fare la differenza".

Si può fare una donazione mediante bonifico bancario:

IBAN: IT43H0523271120000000011463

intestato a: PUBBLICA ASSISTENZA PONSACCO

causale: EROGAZIONE LIBERALE PER EMERGENZA COVID 19