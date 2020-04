Coronavirus, Use Basket a disposizione: "Come diventare volontari"

Alcuni dei tesserati di Use, Use Rosa, Basket Biancorosso e POOL Use lo hanno già fatto a livello personale. Altri ci stavano chiedendo come poter dare una mano in questa emergenza coronavirus.

Le associazioni di volontariato in questo momento sono impegnate non solo sul fronte sanitario ma anche su quello sociale ed assistenziale.

Hanno bisogno di una mano anche per distribuire la spesa, le mascherine. Tutte operazioni per le quali non occorre una preparazione specifica come per chi opera sulle ambulanze.

Però anche per fare il volontario occasionale occorre seguire alcune procedure.

Come Use abbiamo individuato un canale a cui rivolgersi per raggiungere questo obiettivo.

Marco Mainardi, storico telecronista delle nostre partite casalinghe e da anni voce della nostra società, è anche un dipendente e un volontario della Misericordia di Empoli con la quale abbiamo un legame di lungo periodo.

Marco si è reso disponibile a fare da collegamento tra i nostri tesserati e la segreteria volontari della Misericordia di Empoli.

Chi è interessato può contattarlo a questo cellulare 3486459533 messo a disposizione dall’USE BASKET

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa