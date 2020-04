Coronavirus, VoipVoice e Fanvil donano 600 mascherine all'ospedale di Empoli

Nella giornata di martedì 7 aprile, VoipVoice ha consegnato all’Ospedale San Giuseppe di Empoli 600 mascherine, una donazione fatta grazie all’azienda Fanvil, Partner cinese di VoipVoice. Fanvil Technology è un produttore cinese di dispositivi VoIP di telefonia, citofonia e accessoristica.

VoipVoice, azienda di Montelupo Fiorentino, è il primo provider business italiano di telefonia VoIP per le aziende e è stato il primo provider certificato da Fanvil in Italia. VoipVoice ha infatti certificato l’interoperabilità tecnica delle proprie linee voce VoIP sui loro IP Phone nel 2018, instaurando una partnership che va avanti negli anni.

“Saputa la grave difficoltà in cui l’Italia versava dal punto di vista sanitario, Fanvil ci ha inviato gratuitamente una fornitura di mascherine. Arrivate in azienda, abbiamo subito distribuito le mascherine a tutti i dipendenti: anche se tutta la nostra azienda sta lavorando a pieno ritmo in Smart Working da casa, la salute è la prima cosa. Abbiamo fatto poi anche noi un ordine di nuove mascherine e oggi le abbiamo donate all’Ospedale di Empoli, il più vicino alla nostra sede” ha raccontato Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice.

“Consegnarle martedì a un infermiere e ricevere i suoi ringraziamenti è stata una forte emozione – ha proseguito Terreni - A nome di VoipVoice voglio ringraziare Fanvil e in particolare Wendy Zheng per il loro aiuto. Eravamo addormentati divisi in un mondo di confini e conflitti e ci stiamo svegliando in un solo mondo dove il mio problema è lo stesso del mio fratello cinese, russo, americano. Come ha detto Mattarella ieri, la solidarietà è vettore di pace.”

VoipVoice non è nuova di atti di solidarietà in risposta all’emergenza dettata dal Coronavirus. Nei giorni successivi al Decreto di chiusura delle scuole, l’azienda si è attivata immediatamente per introdurre la didattica digitale presso l’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, fornendo gratuitamente servizi e supporto tecnico.

