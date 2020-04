Crisi Covid19, a Pontedera è aperto il bando per il sostegno all'affitto

E' aperto il bando per raccogliere le domande delle famiglie in difficoltà economica per il pagamento dell'affitto a seguito di una riduzione del reddito legata all'emergenza COVID-19.

Si può presentare la domanda on-line fino al 29 aprile 2020: nelle diapositive un riassunto semplificato della misura messa in campo: in cosa consiste, i possibili beneficiari, l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda.

Tutte le informazioni di dettaglio nella sezione dedicata del comune di Pontedera dove è possibile accedere al modello on-line

https://www.comune.pontedera.pi.it/sostegno-al-pagamento-degli-affitti-in-seguito-alla-emergenza-epidemiologica-covid-19/?fbclid=IwAR1x3c-qSSBu5k8xCOkGrDAsFrXlL1zs1VqL9qX4CHH06wVYGd05vgwyvuc

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa