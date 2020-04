Dalla comunità islamica oltre 6mila euro per 'ospedale di Empoli

Oltre seimila euro per l’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli dall’Associazione Empolese per il dialogo, l’integrazione e la convivenza , la comunità islamica della zona che nel 2018 ha inaugurato il centro culturale e di preghiera in zona Carraia a Empoli.

Il vicepresidente Luciano Zahim ha voluto far sapere a tutta la cittadinanza questa bella notizia presentando al vicesindaco Fabio Barsottini l’iniziativa: 6.100 euro raccolti.

«Da oltre un mese stiamo raccogliendo ciò che possiamo nelle oltre cento famiglie che fanno parte della nostra comunità. Siamo in particolare cittadini italiani con origini marocchine, pakistane, senegalesi. Vogliamo essere vicini al presidio ospedaliero e a tutte le professionalità che lavorano all’interno per superare questa emergenza sanitaria. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere questa cifra all’ospedale di Empoli».

«Semina pace, fratellanza e rispetto e questo sarà ciò che ti tornerà indietro nel momento del bisogno. I rapporti tra la comunità Islamica empolese – spiega il sindaco di Empoli Brenda Barnini – e la nostra amministrazione comunale sono da sempre ottimi e basati sulla volontà di far convivere, nel rispetto delle regole comuni, le nostre culture. Grazie di cuore all’associazione Empolese per il dialogo, l’integrazione e la convivenza. Un grande esempio di cosa vuol dire vivere in una comunità».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa