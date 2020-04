Dalle Farmacie Comunali una donazione di 1.500 mascherine FFP2 all'Ordine dei Medici di Pistoia

Per far fronte alle necessità dei medici di base della nostra provincia, impegnati in prima linea in questa emergenza sanitaria, le Farmacie Comunali Pistoiesi - Far.Com Spa hanno deciso di donare all'ordine dei medici di Pistoia una prima fornitura di 500 mascherine del modello FFP2. Una seconda trance di 1.000 mascherine, arriverà nei prossimi giorni.

Un piccolo contributo quale riconoscimento dell’incessante sforzo del personale sanitario quotidianamente impegnato ad affrontare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Semplicemente GRAZIE per quello che fate ogni giorno.

Farmacie Comunali Pistoiesi – Far.Com spa