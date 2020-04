Distilleria Deta dona 1.500 flaconi di gel al Comune di Barberino Tavarnelle e alla Misericordia di Vico d’Elsa

Il coronavirus non ferma la solidarietà. Distilleria Deta ha donato, ieri, mercoledì 8 aprile, 1.500 flaconi di gel igienizzante al Comune di Barberino Tavarnelle e alla Misericordia di Vico d’Elsa.

Settecento confezioni andranno direttamente al Comune che le impiegherà in scuole e uffici pubblici, mentre le restanti ottocentocinquanta andranno alla Misericordia di Vico d’Elsa, che si occuperà di distribuirle alla popolazione di Vico d’Elsa e della Zambra.

Il gel contiene alcool etilico prodotto in Deta e denaturato nell’opificio presente alla Distillerie Mazzari, azienda che detiene l’intero capitale della distilleria valdelsana.

“Poter contribuire ad aiutare la nostra comunità in questa grande emergenza – afferma Andrea Grilli, Amministratore Delegato di Deta - è per noi motivo di orgoglio. Un piccolo gesto, come quello di lavarsi le mani, può essere importante anche per sostenere chi è davvero in prima linea in questa battaglia, come il personale medico, sanitario e volontario. Questa donazione è stata fatta dalla nostra azienda anche pensando a loro, sicuri che insieme ce la faremo”.

Distilleria Deta è una storica azienda di Barberino Tavarnelle produttrice di grappe e distillati. Dal 2017 fa parte del “Gruppo Mazzari” a seguito dell’acquisizione dell’intero capitale da parte di Distillerie Mazzari, azienda leader mondiale nella produzione di acido tartarico naturale e importante realtà nel settore di produzione di bioetanolo ad uso fuel di seconda generazione, di alcool etilico ad uso alimentare ed industriale, acquaviti e brandy. Il 51 per cento del capitale di Distillerie Mazzari è detenuto dalla Lavorazione Sociale Vinacce di Modena, consorzio di secondo grado che annovera, tra i suoi soci, le più importanti cantine sociali del Nord Italia.

Fonte: Ufficio Stampa