Divieti spostamenti e assembramenti, a Pasqua e Pasquetta la municipale triplica i controlli

Il Comando di Polizia Municipale di Scandicci ha predisposto un piano di potenziamento dei controlli ai divieti di spostamento e di assembramento delle persone per le feste di Pasqua e di Pasquetta; per l’occasione nei due giorni il numero di pattuglie in servizio sarà raddoppiato, e in alcune fasce orarie triplicato. I controlli sono previsti in ogni zona del territorio, comprese le direttrici in entrata e in uscita dal comune e le zone collinari. Si ricorda che sono vietati gli assembramenti di persone, e che gli spostamenti sia a piedi che con veicoli sono consentiti solo per comprovate situazione di necessità (non rientrano tra le situazioni di necessità i pranzi tra parenti e le riunioni familiari). La sanzioni per chi viola i divieti di spostamento e di assembramento, fissate dal decreto legge 19 del 2020, ammontano mediamente a 400 euro a verbale.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa