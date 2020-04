Fai una donazione a gonews.it: un piccolo aiuto per rimanere informati

I lettori più attenti avranno notato un box rosso in fondo ad ogni articolo di gonews.it. Abbiamo lanciato anche per il nostro quotidiano online una raccolta di donazioni. Come certamente saprete, il mondo dell'informazione è stato rilevato come essenziale dal nostro governo per cui la necessità di informazioni in periodo di emergenza diventa un bisogno fondamentale per il benessere e la sicurezza dei cittadini.

Purtroppo, quotidiani che vivono abitualmente grazie alla pubblicità acquistata da privati hanno avuto un grosso contraccolpo per lo stop dell'economia per limitare il contagio da covid-19. Abbiamo deciso per questo di proporre, per chi lo vorrà, la possibilità di donare un piccolo contributo ai tanti lettori che ci seguono da anni. gonews.it è stato e sarà gratuito. Ma per farlo, in questo particolare momento, abbiamo bisogno anche di voi.

Se vuoi donare una cifra minima non devi far altro che cliccare sul box di PayPal. I pagamenti sono sicuri (PayPal è una delle piattaforme più affermate per il trasferimento di denaro) e non prevedono spese accessorie per i donatori. Ti ringraziamo sin da ora. Questo il messaggio che abbiamo voluto riportare sopra il bottone per le donazioni:

Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati.