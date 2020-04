Emergenza Covid: prorogate autocertificazioni per esenzioni sanitarie e assistenza

E’ stata prorogata la validità, in automatico nelle banche dati del SSR, per la presentazione delle autocertificazioni utili per le prestazioni in ambito sanitario e altre tipologie di assistenza, in accordo con quanto previsto dalla recente delibera regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una misura necessaria per contrastare e contenere la diffusione del virus ed evitare l’affollamento di persone presso gli uffici preposti per le attestazioni.

La validità degli attestati di esenzione è stata prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2020 per le seguenti tipologie di categorie:

· - codice E01 per minori di 6 anni

- codice E02 sia per titolare che per i beneficiari

- codice E04 per utenti di età inferiore ai 65 anni sia per titolare che per i beneficiari

- codice fascia di reddito ERA, ERB, ERC

Si ricorda che per gli ultra 65 enni in possesso di attestato di esenzione con codici E01, E03 e E04 rilasciati a seguito di autocertificazione non dovranno rinnovarla poiché ha valenza illimitata, salvo variazioni della situazione reddituale.

La validità degli attestati relativi all’assistenza pediatrica per ragazzi di età superiore ai 14 e 16 anni, scaduti al 31 gennaio e o in scadenza al 30 aprile 2020 è stata prorogata al 15 giugno 2020.

Per quanto riguarda le esenzioni per patologie, i permessi di soggiorno, i cittadini comunitari (ENI) o coloro in possesso di tesserini STP ( stranieri temporaneamente presenti) scaduti al 31 gennaio e o in scadenza al 15 aprile 2020, la validità è prorogata al 15 giugno 2020.

Per i documenti di riconoscimento e identità scaduti al 17 marzo, la validità è prorogata al 31 agosto 2020

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa