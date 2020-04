Empoli si riempie di manifesti con scritto 'Stiamo a casa'

"Stiamo a casa". La scritta su fondo bianco campeggia su moltissimi spazi a Empoli. Il Comune ha riempito le aree solitamente adibite alle pubbliche affissioni con dei manifesti - con tanto di logo comunale - per invitare la gente a rimanere a casa.

"In questo periodo in cui le affissioni pubbliche sono ferme e non ci sono né pubblicità né eventi da comunicare abbiamo pensato di tappezzare la città con un unico messaggio chiaro. È il momento decisivo per riuscire a ripartire e poter davvero passare alla fase due. Ora più che mai è necessario stare a casa anche nel fine settimana di Pasqua" ha scritto il sindaco Brenda Barnini su Facebook.