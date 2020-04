Faedesfa Onlus e Associazione Nazionale Carabinieri donano 250 uova di Pasqua al San Giovanni di Dio

Uova pasquali perché la Pasqua anche nei reparti dell’ospedale San Giovanni di Dio sia più dolce quest’anno. Le ha donate in 160 confezioni Faedesfa onlus, l’Associazione indipendente, senza scopo di lucro, che dal 2011 si impegna a raccogliere fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, in particolare bambini ma anche persone in difficoltà fisica, psichica, economica e sociale. E sempre una donazione di 100 uova di Pasqua è arrivata in questi giorni all’ospedale San Giovanni di Dio anche dall’Associazione Nazionale Carabinieri. Un sincero ringraziamento ad entrambe le Associazioni dalla direzione sanitaria dell’ospedale.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa