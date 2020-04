FarCom, donate 1500 mascherine FFP2 destinate a tutti i medici di base

“Ringraziamo pubblicamente la FarCom per questa donazione che arriva nel momento in cui anche noi come Ordine stiamo cercando di reperire e smistare i dispositivi di sicurezza a tutto il personale medico iscritto, impegnato quotidianamente nell’attività su tutto il nostro territorio”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia, dottor Beppino Montalti, ringrazia così le Farmacie Comunali Pistoiesi per la donazione di 1500 mascherine FFP2 interamente destinate al personale medico di medicina generale. Il carico, diviso in tre tranches da 500, verrà progressivamente consegnato al personale medico direttamente dall’Ordine dei medici di Pistoia.

“Il contributo della FarCom così come i ringraziamenti nei confronti di tutto il personale impegnato – conclude Montalti – sono un segnale fortissimo di risposta unitaria che tutto il territorio sta dando nell’affrontare l’emergenza sanitaria in corso”.

Fonte: Ordine Medici Pistoia - Ufficio stampa