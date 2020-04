Festività pasquali 2020 e commercio, Cgil Cisl Uil: "Astensione e sciopero dal lavoro per Pasqua e Pasquetta"

La decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per le festività pasquali è vergognosa e irrispettosa verso i lavoratori, che stanno dando dimostrazione, in questo drammatico momento, di grande responsabilità, garantendo un servizio fondamentale alla collettività.

#NoiRestiamoaCasa per tutelare la salute di chi lavora e di tutti noi, basta spesa compulsiva.

Per queste ragioni, Filcams, Fisascat e Uiltucs della Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro per l'intera giornata del 12 e 13 aprile 2020.

Nel farlo sottolineano quanto molte sentenze hanno da tempo stabilito: il lavoro nelle festività civili e religiose individuate dal Ccnl non è un obbligo. Il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso. La festa non si vende.

Fonte: Cgil-Cisl-Uil - Uffici Stampa