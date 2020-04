"Ho il marito contagiato, ma devo tornare a lavoro e non posso fare il tampone": segnalazione da Fucecchio

"Mio marito è positivo al Covid-19, deve andare a Empoli a fare un altro tampone. Intanto a me è stato chiesto di tornare a lavorare dal 14 aprile". Una storia particolare riguardo il Coronavirus arriva da Fucecchio, segnalata a gonews.it da una cittadina della zona.

Una donna, il cui marito è stato contagiato ma è positivo asintomatico, ha anche il figlio in quarantena - anche se il giovane vive in un'altra casa. Alla donna è stato detto di tornare a lavorare alla fine del periodo 'rosso' deciso dal Governo, ovvero dal 14 aprile in poi: "Ho chiesto un tampone anche io, lavoro al pubblico e non so se, convivendo con un contagiato, sono positiva asintomatica. Non posso tornare a lavorare così, senza certezze, ne va della salute della collettività, non solo della mia".

"Trovo un po' stridente il fatto che mio marito viva in una stanza a sé e debba imballare i suoi rifiuti considerati 'speciali', mentre io non so se sono positiva o meno e tra nemmeno una settimana devo avere a che fare con altre persone a lavoro" fa presente la lettrice.

"Inoltre", prosegue, "a mio marito è stato detto di andare a Empoli nei prossimi giorni. Deve recarsi all'ospedale per farsi di nuovo il tampone. Mi sembra che mandare in giro così una persona positiva sia piuttosto superficiale".

La donna si è rivolta a chi di dovere ma, racconta, "purtroppo ancora non so niente. Ho parlato con l'ufficio igiene, che mi ha consigliato di parlare col medico. Questi ha detto che in assenza di sintomi non è possibile fare il tampone. Anche mio marito non aveva sintomi, eppure è risultato positivo nel test fatto a lavoro".

Niente tampone e niente test sierologici per la donna, che continua: "Capisco che il momento non sia favorevole e che non si può fare un tampone a tappeto, però per evitare il contagio bisogna fare qualcosa pure per i parenti dei positivi, anche se asintomatici".

Lo sfogo della fucecchiese si conclude: "La Regione e l'Asl Toscana Centro stanno facendo molto, ma non è possibile che mio marito, recluso in una stanza da giorni, debba andare a Empoli per il tampone. Non è coscienzioso che io vada a lavorare a contatto col pubblico senza sapere se sono positiva o meno".