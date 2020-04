Fuori dai supermercati di Montecatini la 'spesa sospesa': la solidarietà per chi non può mangiare

Per far fronte alle necessità alimentari che riguardano un numero crescente di famiglie a causa dei blocchi al lavoro imposti dall’emergenza Coronavirus, a partire da domani all’uscita dei supermercati e negozi alimentari cittadini saranno disponibili dei contenitori in cui poter donare generi alimentari essenziali che verranno ridistribuiti ai cittadini in difficoltà, sempre in collaborazione con le indispensabili Associazioni del nostro territorio.

“I 130.000 € erogati dal governo per la solidarietà alimentare sono utili, ma possono coprire solo parzialmente le esigenze del territorio - affermano da Viale Verdi - per cui diviene fondamentale integrare con altre iniziative che consentano di portare da mangiare a chi non può più permettersi di fare la spesa avendo perso il lavoro, o avendo chiuso la propria attività. Spesa SOSpesa è una delle iniziative che ci consentono di aiutare più famiglie e per più tempo. Coloro che possono permetterselo a fine spesa lascino alcune derrate alimentari ai volontari. Questo gesto può essere fondamentale per i meno fortunati. Il bene fatto torna indietro. Aiutateci ad aiutare!”

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale sono a porgere un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza per il prezioso contributo, la fattiva collaborazione e per quanto ha fatto fino ad oggi in questa fase di emergenza sanitaria, che ha colpito il nostro Paese.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa