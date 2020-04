Graffitaro scoperto a dipingere su un palazzo in Borgo dei Greci

Ha pensato di poter realizzare la sua opera in pieno giorno vista la scarsa presenza di persone a seguito delle misure di contenimento del Covid-19 ma è stato colto sul fatto da una pattuglia della Polizia Municipale di Firenze che l’ha denunciato. Il protagonista di questa vicenda, avvenuta ieri pomeriggio, un giovane graffitaro austriaco. Gli agenti del distaccamento della Zona Centrale stavano transitando in Borgo dei Greci quando, all’altezza di via del Parlagio, hanno notato un uomo intento a dipingere sulla facciata di un palazzo. L’ immagine, realizzata con matita di grafite, raffigurava il busto di una persona con scritto “the Penis Man” ed era parzialmente colorata con vernici acriliche che l’uomo aveva posto un cartone. Per lui, risultato un 24enne austriaco, è scattata la denuncia per danneggiamento e imbrattamento di edificio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa