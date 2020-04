Il bilancio del TNT Empoli nelle tre prove del Sistema delle stelle

Prima della forzata sospensione della stagione, il T.N.T. Empoli nuoto sincronizzato aveva incrementato in maniera sostanziosa le sue tesserate grazie ai risultati ottenuti nelle tre prove del Sistema delle stelle, tutte svoltesi alla piscina ‘Paolo Costoli’ di Firenze e organizzate dalla Hidron Sport di Campi Bisenzio. La partecipazione a tali appuntamenti è indispensabile a ciascuna sincronette italiana per venire poi ammessa alle rassegne agonistiche regionali e nazionali, proprio attraverso l’acquisizione delle ‘stelle’: da 1 a 7 in base alla complessità degli esercizi. Già alla prima prova le biancazzurre allenate da Diletta Scudieri avevano mostrato notevoli abilità tecniche con quindici atlete promosse all’esame. Nella seconda gara, invece, erano state all’altezza del compito undici portacolori del club empolese, tra cui Noemi Vignoli (classe 2003) in grande spolvero per aver guadagnato sia la 5/a sia la 6/a stella. Inoltre si erano fregiate della 1/a stella Amira N’Sairi; Giorgia Bellucci; Vittoria Cavallini; Lucrezia Di Sano; Anita Fefé; Agata Maccanti; Margherita Sani e Silvia Scotti. Avevano pure intascato la 3/a stella Sara Gennaretti e Carlotta Scappini, dopo l’esito negativo alla prova precedente. Nella terza gara l’obiettivo era stato centrato da quattordici concorrenti della società di viale delle Olimpiadi: 1/a stella a Martina Brunetto; Chiara Fanciullacci; Lavinia Ciampi; Elisa Lazzari; Nora Lenzi; Caterina Masucci. Avevano anche raggiunto il livello superiore, mediante la conquista della 2/a stella, Amira N’Sairi; Lucrezia Di Sano; Anità Fefé, Agata Maccanti e Margherita Sani. Dal canto loro, Giulia Maestrini e Bianca Trinchetti si erano procurate la 4/a stella, mentre Noemi Vignoli aveva conseguito la 7/a e più ambita stella.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli