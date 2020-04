Il Coronavirus non ferma la musica: il concerto virtuale dei 'The Shining Winds'

Trombe, flauti, clarinetti e percussioni. Ritmo, musica d'insieme anche se eseguita a distanza. È ciò che succede tra Terricciola e Selvatelle dove, i giovanissimi componenti della 'The Shining Winds' abbattono con la musica le barriere imposte dal Coronavirus. Il complesso, nato nel 2010, ha infatti organizzato un originale video per esprimere gli auguri di Pasqua ai fans.

Il gruppo musicale capitanato dal maestro Marco Vanni, formato dagli allievi della Filarmonica Monterosso di Terricciola e di San Martino di Selvatelle, si è organizzato riuscendo virtualmente ad unire tutti i musicisti in una sola voce. Ognuno da solo, chi in salotto e chi nella cameretta, con il proprio strumento scaldato e con il leggio aperto, ha suonato la sua parte registrandola con un video. In seguito, grazie al lavoro di mixaggio di Fabio Salvi, tutti i contributi dei ragazzi sono stati uniti insieme formando un'unica sinfonia.

E come riporta il post pubblicato sulla pagina facebook del gruppo, Freddy Mercury disse tempo fa "The Show Must Go On", e come prendere il simbolo dei Queen più alla lettera più di così. Nonostante la distanza, le difficoltà e l'impossibilità di suonare insieme in questo momento che costringe tutti a stare separati per far fronte all'emergenza, la musica si conferma ancora una volta essere il filo conduttore degli appassionati, la lingua universale che si fa intendere anche a chi non la sa leggere e il motore che muove iniziative come questa.

Buon ascolto e visione!



Margherita Cecchin