I vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 23.30 a Siena, Piazzetta III luglio, per un incendio scaturito in un appartamento posto al 4° piano di una palazzina di 6 piani. Non si segnalano persone coinvolte, ma in via precauzionale sono state evacuate 3 persone. L'intervento è ancora in corso per le operazioni di bonifica e smassamento.

