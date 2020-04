La Chiesa di Volterra vicina a chi ha bisogno: guardando alla luce della Pasqua

La Caritas e il Centro di Ascolto delle parrocchie di Volterra ringraziano di cuore tutti coloro che stanno collaborando per essere di sostegno a chi si trova in situazione di bisogno. Intorno all’ “Emporio della solidarietà” della diocesi si sta creando una rete di generosità veramente significativa, coordinata dal Centro di Ascolto, in collaborazione stretta con il Comune e con il Servizio Sociale dell’ASL.

Ricordiamo i riferimenti per la segnalazione di situazioni di necessità:

- il numero telefonico del CdA, attraverso il quale si può contattare la responsabile del CdA che è in rapporto diretto con tutte le volontarie del Centro: 0588 88524

- l’email del CdA: cda.volterra@libero.it;

- i parroci di Volterra;

- le suore e volontari delle parrocchie.

Questi riferimenti si aggiungono a quelli del Comune e del Servizio Sociale dell’ASL, attraverso i quali si può accedere anche al sostegno che dà il Comune. La rete di collaborazione in atto è importante anche ai fini di una equità nella distribuzione, evitando sovrapposizione di interventi.

Per eventuali precisazioni logistiche o sui generi di prima necessità che si richiedono, comunichiamo anche l’email dell’emporio: emporiocaritas@diocesivolterra.org (tel. 0588 88399). La città intera sta esprimendo in forme diverse la sua solidarietà.

Per i generi di prima necessità e i buoni spesa, derivanti da offerte e spesa sospesa, ringraziamo:

- i supermercati CONAD e COOP;

- alcuni negozi del centro città;

- Emporio del Gusto che è divenuto centro di raccolta dei contributi di ARCI san Giusto e Garofano Rosso, promotori dell’iniziativa di Solidarietà Alimentare “Resistenza virale”, e di Mondo Nuovo che invita a fare la spesa dove si preferisce e a portarla poi a “Emporio del gusto”;

Per la consegna a domicilio dei pacchi-spesa ringraziamo: CRI di Volterra e Montecatini V.C.; Misericordia di Volterra e Saline.

Infine un grazie al Comune di Volterra, in particolare al sindaco, Giacomo Santi, e alle assistenti sociali per la loro preziosa collaborazione. Il GRAZIE finale va alla generosità di tutti i cittadini che in modi diversi rendono possibile questi interventi: questo è il segno concreto di speranza che per noi cristiani trova la sua piena espressione nella Pasqua del Signore!

Un caro augurio a tutti per una Pasqua vissuta all’interno delle proprie case, ma con il cuore aperto al mondo, unito oggi più che mai dalla comunione della sofferenza, e rivolto alla speranza che risplende nel volto di Cristo risorto.

Fonte: Caritas delle Parrocchie di Volterra