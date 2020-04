L’AVO dona le uova pasquali di SienAil ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini

L’Associazione Volontari Ospedalieri è sempre vicina ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese. Anche in questo momento particolare, legato all’emergenza coronavirus, l’AVO, un’associazione presente a Siena sin dal 1980 e sempre pronta a supportare i pazienti in tutte le loro necessità e richieste, ha avuto un dolce pensiero e tanta attenzione per i bambini in prossimità della Pasqua, regalando loro le uova di cioccolato acquistate da SienAil.

Quest’anno, infatti, la sezione senese dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che in passato ha sempre effettuato la vendita delle uova all’interno dell’ospedale a sostegno del reparto di Ematologia, a causa delle restrizioni legate al coronavirus, svolge questa attività su prenotazione nella sua sede di viale Mazzini 8, a Siena. Le uova sono state consegnate al Dipartimento dai volontari della Misericordia di Siena. A ricevere il gradito dono il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento, insieme al professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria e alla coordinatrice infermieristica, Giuliana Masiero. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ringrazia di cuore l’AVO e le associazioni SienAil e Misericordia di Siena.

Fonte: Aou Senese - Ufficio Stampa