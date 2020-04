Lo storico Caffè Rivoire di Firenze in cassa integrazione, ma stipendi reintegrati al 100%

Rivoire, storica cioccolateria di Firenze dal 1872, affronta con coraggio e sicurezza l’emergenza Covid19 e reintegra al 100% gli stipendi dei propri dipendenti.

Il CdA del salotto più amato dai fiorentini ci tiene così a ringraziare e dimostra fiducia ai propri dipendenti, che da anni seguono fedelmente il gruppo e accolgono persone da tutto il mondo.

Turisti, personaggi famosi, attori, amanti di arte e cultura e tantissimi toscani sono i principali clienti del locale più famoso di Firenze, aperto nel 1872 da Enrico Rivoire come “fabbrica del cioccolato a vapore”.

Nella difficile situazione che coinvolge tutto il retail fiorentino, il Consiglio di Amministrazione di Rivoire ha aderito alla cassa integrazione ma, per tutelare il più possibile i propri dipendenti con equità, ha deciso delle misure tali per cui tutto il personale riceverà stipendi “integrati al 100%”.

In sintesi: l’azienda integrerà al 100% lo stipendio di chi è in cassa integrazione. Non solo Rivoire “investe contro la pandemia COVID-19” per ridare sicurezze alle persone, ma anche in attività benefiche per ringraziare il tessuto medico-infermieristico per tutto quello che sta operando a favore dei cittadini italiani.

Già la Misericordia di Firenze ha ricevuto i primi gustosi omaggi tra colombe e uova di Pasqua firmati Rivoire.

In questi giorni Rivoire raggiunge anche l’ospedale di Careggi dove vengono consegnati uova di Pasqua e colombe, artigianali, ovviamente, al personale medico ed infermieristico del reparto di terapia intensiva del policlinico di Careggi.

È un piccolo omaggio a tutte quelle persone che combattono in prima linea, a rischio della propria salute. Hanno contribuito all’iniziativa anche la So.Co.Ta, cooperativa taxi merci di Firenze che si è offerta di fare le consegne gratuitamente.

Resta fondamentale il sussidio ai dipendenti, considerando che la cig è l’ultima misura che si adotta dopo una serie di altre misure come lo smaltimento ferie. L’azienda garantirà per il momento l’integrazione al 100% dello stipendio a circa 30 persone, nell’ambito della gestione dell’emergenza e per effetto della sospensione delle attività. L’integrazione COVID-19 sarà corrisposta con la busta paga del mese di competenza.

Rivoire c’è e dimostra di saper reagire e contribuire come può a superare questo momento, regalando un momento di sollievo ed un sorriso ai dipendenti ma anche agli eroi di questi giorni!

Fonte: Ufficio Stampa