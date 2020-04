L'ufficio postale di Serravalle capoluogo riaprirà al pubblico due giorni la settimana

Il sindaco Piero Lunardi, ascoltando le richieste dei tanti cittadini che si erano lamentati per la chiusura dell'ufficio postale di Serravalle, aveva preso l'impegno di fare di tutto per farlo riaprire almeno due giorni la settimana per dare di nuovo un servizio alla gente. Il sindaco si è adoperato contattando gli uffici regionali di Poste Italiane cercando di trovare una soluzione ad un problema che creava non pochi disagi agli abitanti di Serravalle. Alla fine l'opera di mediazione ha portato i risultati sperati.

L'ufficio postale di Serravalle capoluogo da martedì 14 aprile riaprirà al pubblico due giorni la settimana, mercoledì e sabato.

Rimangono invariati i giorni di apertura dell'ufficio postale di Casalguidi dal lunedì al sabato.

Fonte: Ufficio Stampa