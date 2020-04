Mascherine in vendita alla Coop.Fi: costeranno 12,80 euro per 16 pezzi

Arrivate le prime forniture di mascherine di tipo chirurgico tre veli. Saranno in vendita a 0,80 euro l'una in confezioni da 16 unità in tutti i 104 punti vendita Unicoop Firenze. Per il momento sarà possibile acquistare solo una confezione per cliente, a breve saranno consegnati altri quantitativi.

Parte domani 10 aprile la vendita delle mascherine nei supermercati Unicoop Firenze. Si tratta di mascherine tipo chirurgico tre veli, al prezzo di 80 centesimi l'una, disponibili in confezioni da 16 pezzi al prezzo di 12.80 euro. Inizialmente l'acquisto verrà limitato ad una confezione per scontrino, per permettere al maggior numero possibile di soci e clienti di poterne acquistare ed evitare scorte. Al momento la disponibilità è di 220.000 pezzi, che saranno riassortiti dalla prossima settimana.

Con la vendita delle mascherine, ad un prezzo sostenibile, Unicoop Firenze vuole venire incontro a soci e clienti nel momento in cui la Regione Toscana ha emanato un'ordinanza che entrerà in vigore nei prossimi giorni e che dispone l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, in presenza di più persone.

“La sicurezza delle persone per noi è la priorità. Durante l'emergenza Coronavirus ci siamo messi a disposizione dei cittadini per continuare ad offrire un servizio essenziale come quello della spesa: lo facciamo ogni giorno con un grande senso di responsabilità e tutelando la salute di soci, clienti e dipendenti dei nostri punti vendita. La vendita delle mascherine chirurgiche a 0.80 euro al pezzo, che parte domani, rientra nel servizio e nella fornitura di beni di prima necessità alle migliori condizioni possibili” fanno sapere da Unicoop Firenze.

Fonte: Unicoop Firenze