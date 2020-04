Mercato immobiliare, Firenze conferma interesse al mattone nel 2019

Secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, presso le agenzie Gabetti e Professionecasa, a Firenze si sono registrate quotazioni in lieve aumento (+0,6%) nel secondo semestre del 2019.

Il numero di transazione nel capoluogo toscano è stato di 4.966, nel 2019, dato in diminuzione (-7,5%) rispetto al 2018, ma comunque in crescita rispetto al 2011 (+8%)

I tempi medi di vendita sono stati intorno ai cinque mesi e mezzo, mentre rimangono più lunghi nei casi in cui i prezzi non sono stati riallineati e per le soluzioni di scarso appeal a livello di contesto, affacci, piano e caratteristiche intrinseche. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative, nei primi sei mesi del 2019, sono stati su una media del 12-13%.

Per quanto riguarda il mercato di pregio, la zona più richiesta si conferma il Centro Storico, a cui si aggiungono le zone dei Viali, Piazzale Michelangelo-Porta Romana, Salviatino e Bolognese con una maggiore richiesta per appartamenti nuovi/ristrutturati o in buono stato all’interno di palazzi d’epoca o contesti prestigiosi mediamente di circa 150 mq e 3 camere da letto; la presenza del box o posto auto e della terrazza o giardino privato rimangono elementi di particolare rilevanza nella scelta dell’immobile.

Le quotazioni per immobili di pregio ristrutturati, a seconda delle specificità, si attestano tra i 4.700 € e i 7.200 € al mq nel Centro Storico, mentre siamo tra i 4.950 e i 7.200 € al mq per i Lungarni.

Nelle zone Piazzale Michelangelo, Bellosguardo per le stesse soluzioni siamo invece tra i 4.700 e i 6.500 € al mq.

In questo segmento di mercato i tempi medi di vendita si attestano intorno agli 8-9 mesi, a seconda delle zone, mentre per quanto riguarda gli sconti in sede di chiusura delle trattative si riscontra un’ampia variabilità in relazione al rapporto qualità/prezzo dell’immobile: nei casi in cui tale parametro è adeguato, la trattabilità media è intorno al 10%.

Secondo l’esperienza delle agenzie Gabetti e Professionecasa presenti sul territorio, la zona più richiesta risulta essere il Centro di Firenze, più dinamica e caratterizzata anche da un forte mercato degli affitti, sostenuto dalla domanda turistica.

Considerando il mercato del Centro Storico nel suo complesso, senza riferirci a particolari soluzioni di pregio, abbiamo un riscontro positivo in termini di compravendite, con tempi medi di vendita intorno ai 5 mesi e sconti intorno al 12%.

Per quanto riguarda le quotazioni (escludendo le particolari soluzioni di pregio) nel Centro Storico di Firenze, in zona Duomo – Santa Croce siamo su una media di circa 4.350 – 5.100 euro al mq rispettivamente per le soluzione civili e signorili in buono stato. Per le stesse tipologie siamo a 3.950 – 4.650 euro al mq in Sant’Ambrogio, a 3.950 – 4.550 euro al mq in zona San Marco – San Gallo e a 4.150 – 4.450 euro al mq in Santo Spirito – San Niccolò.

Come commenta Paolo di Martino, titolare dell’agenzia Gabetti Centro e Campo di Marte – Coverciano di Firenze:

“Gli immobili di ampie metrature – soprattutto se dotati di posto auto - si sono confermati i più richiesti nel centro così come i 3-4 vani fuori dal centro; i primi sono stati maggiormente ricercati da investitori da destinare a frazionamento, i secondi maggiormente ricercati da famiglie di circa 40 anni, con un budget di spesa medio che non supera i 250-300 mila euro fuori dal centro, per immobili già in buono stato. Le tempistiche medie di vendita si sono attestate sui 4-6 mesi, con una scontistica applicata dal prezzo di richiesta di circa il 10%.”

Passando al Centro e al Semicentro, siamo intorno ai 3.550 euro al mq per gli immobili civili in buono stato in zona Mazzini – Masaccio – Oberdan – Beccaria e Libertà, dove abbiamo anche un’offerta di immobili di maggiore prestigio, che si attesta su una media di 4.650 euro al mq. Siamo rispettivamente a 2.750 –2.800 euro al mq per la stessa tipologia in zona Statuto e Campo di Marte, che salgono a 3.150 – 3.500 euro al mq per le soluzioni signorili.

Come commenta Marco Monteleone, titolare dell’agenzia Grimaldi di Firenze:

“Nel 2019, Il centro storico di Firenze ha visto una crescita di acquisti, soprattutto ai fini di investimento; le zone maggiormente richieste in ottica residenziale sono invece generalmente la zona di Campo di Marte, Firenze Nord che si affaccia verso La Piana, e verso Sesto Fiorentino, sia per la diversità dei servizi presenti (tribunale, il polo universitario e il futuro stadio della Fiorentina) sia per la vicinanza con l’aeroporto. Due sono le tipologie di immobili più ricercati: palazzi storici di pregio sui 150mq ubicati fuori dal centro storico e i piccoli tagli ritenuti di maggiore interesse per giovani famiglie (anche straniere) e genitori con figli che vivono ormai fuori casa.”

In zona Galluzzo – Certosa siamo invece a 2.650 euro al mq per il civile in buono stato e a 2.900 euro al mq in caso di immobili signorili.

In zona Coverciano le quotazioni sono intorno ai 2.950 euro al mq per l’usato medio in buone condizioni, quotazioni simili in zona Firenze Sud, mentre siamo a 2.550 euro al mq in zona Varlungo – Aretina e Gavinana.

In zona Isolotto – Argin Grosso e Legnaia abbiamo quotazioni per il civile in buone condizioni intorno ai 2.200 euro al mq e 2.650 euro al mq; per San Quirico – Ponte a Greve e per Legnaia, in caso di immobili signorili, quotazioni pari a 2.750 e 2.850 euro al mq.

In zona San Iacopino – Puccini si sono registrate quotazioni intorno ai 2.600 euro al mq per le soluzioni medie in buono stato, intorno ai 2.250 euro al mq a Firenze Nova e Castello – Le Panche, a 2.200 euro al mq in zona Careggi e Firenze Nord e a 2.050 euro al mq in zona Guidoni – Novoli – Baracca.

Siamo infine a 1.850 euro al mq e a 2.250 euro al mq per il civile usato in buone condizioni rispettivamente a Peretola – Brozzi – Pistoiese e Rifredi.

Per quanto riguarda la zona collinare, vediamo quotazioni leggermente più elevate per Arcetri – Pian de' Giullari – San Michele a Monteripaldi e Piazzale – Bellosguardo – Bobolino. Nel primo caso siamo a 4.000 euro al mq per l’usato medio in buono stato e a 4.900 euro al mq in caso di immobili signorili. Nel secondo a 3.900 e 4.550 euro al mq.

A Montughi, Settignano, Fiesole, Serpiolle, La Pietra – Trespiano siamo tra i 2.650 e i 2.950 euro al mq, a seconda delle zone, per l’usato medio in buono stato e a 3.100 – 3.400 euro al mq in caso di immobili signorili.

Soffiano è su una media di 2.550 euro al mq per l’usato medio in buone condizioni, mentre siamo a 3.100 euro al mq per Porta Romana – Senese.

Fonte: Ufficio Stampa