Nido Il Cerbiatto a Montaione, si raccolgono le iscrizioni per il prossimo anno educativo

Il Comune di Montaione informa che dal 15 aprile al 15 maggio 2020 vengono raccolte le iscrizioni per l’anno educativo 2020-2021 al Nido d’Infanzia comunale “Il cerbiatto”.

I posti a disposizione sono 30 per bambini e bambine da 6 a 36 mesi di età (alcuni sono riservati ai bambini che proseguono dall'anno educativo precedente): 16 a tempo lungo con orario 7.30-17.30 e 14 a tempo corto con orario 7.30-14.30.

La domanda può essere presentata per i bambini nati dal 1° gennaio 2018 e dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Municipio n° 1, entro e non oltre il giorno 15 MAGGIO 2020, mediante una delle seguenti modalità:

- in formato elettronico con firma digitale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comune.montaione@postacert.toscana.it;

- in formato elettronico, con firma autografa scansionata, mediante Posta elettronica, all’indirizzo protocollo@comune.montaione.fi.it),

- in formato cartaceo con firma autografa mediante posta ordinaria o Raccomandata. In tal caso, ai fini del rispetto di presentazione delle domande non fa fede la data del timbro di spedizione ma unicamente la data di ricezione al protocollo generale dell’ente;

- in formato cartaceo con firma autografa mediante consegna al Protocollo Generale del Comune, piano terra – dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il bando completo e il modello per la domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Montaione www.comune.montaione.fi.it

Il Comune prevede agevolazioni sul pagamento delle quote a favore delle famiglie, tramite applicazione di sconto sulle rette per la frequenza. La riduzione del costo del servizio è resa possibile grazie alla concessione di contributi statali (D. Lgs. 65/2017, attuativo della Legge sulla "Buona Scuola" 107/2015).

Il servizio è attualmente finanziato con il concorso dei Fondi Sociali Europei.

Fonte: Comune di Montaione