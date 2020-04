Nuovo sito web per la Pro Loco di San Miniato: in emergenza offre info utili alla cittadinanza

Da oggi è online il nuovo sito della Pro Loco di San Miniato; una nuova veste al biglietto da visita più importante della nostra associazione, curato da Giulio Brotini dello studio Omega Point – Soluzioni Multimediali di Ponte a Egola.

Il nuvo sito, vede la luce in un momento molto particolare, durante il quale stiamo sperimentando davvero il valore e la fondamentale importanza di internet e dei mezzi di comunicazione digitale, che ci permettono di stare in contatto anche se distanti, di visitare virtualmente – in attesa di poterlo fare di nuovo fisicamente – molte delle bellezze del nostro territorio, di continuare a lavorare e studiare.

"Il nuovo portale della nostra Pro Loco - afferma Nicoletta Corsi, presidentessa dell'associazione - vuole essere un modo di farci più prossimi ai nostri soci, ai sanminiatesi e a tutti coloro che vorranno visitare la nostra città. Essere al passo con i tempi è un dovere, per questo abbiamo deciso di investire nel nostro sito internet, dando nuova veste grafica a contenuti che già si trovavano online digitando il nostro nome, aumentando le informazioni che si posso trovare e che speriamo possano essere utili per trascorrere del tempo all'ombra della Rocca, rendendo più agevole ed intuitiva la navigazione."

La Pro Loco di San Miniato, che fa parte dell'UNPLI (Associazione Nazionale Pro Loco d'Italia), si sta impegnando molto nella comunicazione social, consapevole delle grosse potenzialità dei principali social network, sfruttando anche la rete nazionale che si è creata attraverso i contatti con le altre Pro Loco italiane.

"Soprattutto in questi giorni di emergenza – spiega Matteo Squicciarini, vicepresidente della Pro Loco – abbiamo usato la nostra pagina Facebook per veicolare tutte le principali informazioni relative alle misure di sicurezza da adottare per fronteggiare la pandemia di Coronavirus; abbiamo dato molto spazio alle news che ci arrivavano dall'Amministrazione Comunale, dal mondo del volontariato locale e dalle testate giornalistiche online. Il nostro profilo è stato e sarà a servizio della collettività. Quando sarà possibile, speriamo prestissimo, torneremo a promuovere eventi ed iniziative, per adesso è più importante assolvere a questo compito. Il nostro profilo Instagram, invece, rimane una vera e propria vetrina delle bellezze del nostro territorio ed invitiamo più persone possibili a visitarlo."

Corsi e Squicciarini, a nome del Consiglio della Pro Loco, colgono l'occasione del lancio del sito per augurare a tutti una Felice Pasqua e rinnovano l'invito a stare a casa ... "tanto adesso c'è il sito nuovo da visitare".

Ecco il link per accedere al sito http://prolocosanminiato.it/

Fonte: Pro Loco San Miniato