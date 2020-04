Scatta l'obbligo di indossare la mascherina a Montaione

La consegna a tutti i nuclei familiari è avvenuta, adesso scatta l'obbligo. Il sindaco Paolo Pomponi ha diramato l'obbligo di indossare la mascherina a Montaione a partire da venerdì 10 aprile.

Diventa obbligatorio l'uso della mascherina monouso in spazi chiusi pubblici o privati, in presenza di più persone e nei mezzi di trasporto, nei taxi e negli Ncc. Obbligatoria anche in spazi pubblici aperti o privati quando, in presenza di altre persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.

Sono esentati i bambini con età inferiore ai sei anni o quelle persone che non tollerano l'uso di mascherine a causa di problemi di natura psicofisica attestati dal medico. Chi non seguirà queste regole sarà sanzionato.