Pasqua e Covid-19: Misericordie illuminate

Sarà una Pasqua molto particolare quella che si preparano ad affrontare i Fratelli e le Sorelle delle Misericordie Italiane. In un momento di forte operatività legato all’emergenza Covid-19, l’invito per tutti i volontari attivi all’interno delle Confraternite, è quello di non tralasciare la parte spirituale e valoriale che è base fondante del servizio.

A chiederlo è il Correttore delle Misericordie Italiane Monsignor Franco Agostinelli che indica la via da seguire. L’iniziativa più suggestiva sarà sicuramente “Illuminiamo la notte di Pasqua”.

In questa occasione in tutte le sedi delle Misericordie, nella notte tra sabato e domenica, saranno accesi fuochi e torce per testimoniare che il Signore trionfa sempre sul dolore e sulla morte. Oltre a questo le Misericordie distribuiranno nei supermercati ed in tutti gli esercizi commerciali attivi una locandina di auguri e, soprattutto, di invito alla speranza.

Tutto questo sarà inserito in un vero e proprio percorso che partirà con l’invito alle Sorelle ed ai Fratelli a seguire domani, venerdì Santo, la Via Crucis di Papa Francesco prevista alle 21 con le meditazioni raccolte dal carcere di Padova. Ciò sarà un vero e proprio completamento del percorso iniziato con le stazioni della Via Crucis presentate dalle varie Misericordie Italiane su facebook e youtube.

A chiusura di tutto domenica alle 10 ci sarà in diretta facebook la Santa Messa officiata da Monsignor Agostinelli.

E proprio la “guida spirituale” delle Misericordie ha mandato un messaggio a tutti i volontari per ringraziarli del loro lavoro e per augurargli una buona Pasqua “Coraggio, cari fratelli e sorelle – si legge nel messaggio - voi siete avanguardie che fanno presente la misericordia del Signore in questi tempi difficili e con la misericordia riportano la speranza e il coraggio di continuare a lottare e di persistere nel cammino senza fermarsi”.

Questo il link per vedere e ascoltare il messaggio integrale di Monsignor Agostinelli: https://www.misericordie.it/spiritualita-e-valori

Fonte: Federazione regionale delle Misericordie della Toscana