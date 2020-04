Pasqua in corsia, da Comune e Unicoop Firenze donate quasi 700 uova di cioccolata agli operatori del Santa Maria Annunziata

Un modo per ringraziare a nome dell'intera comunità ripolese tutti gli operatori del presidio ospedaliero di Ponte a Niccheri che trascorreranno la Pasqua in corsia, in prima linea nella battaglia al Covid-19. Il “dolce” carico di 672 uova è stato consegnato stamani agli operatori dell'ospedale e sarà distribuito in tutti i reparti.