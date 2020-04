Pistoiesi abbracciano il loro ospedale: tante donazioni per il San Jacopo

La solidarietà dei pistoiesi per l'ospedale di Pistoia prosegue incessante come un abbraccio infinito alla struttura ospedaliera ormai impegnata da settimane nell'emergenza sanitaria, ai suoi operatori e anche ai pazienti ricoverati.

Sono arrivati in questi giorni ulteriori dispositivi e apparecchiature che si aggiungono alle tante giunte in queste settimane.

Altri cinque telefoni wifi sono stati donati dai manutentori dell'Ospedale San Jacopo, dell'Associazione "Ridere per Ricominciare" e da studi medici privati. Sono in questo momento apparecchi utilissimi per la comunicazione tra i reparti Covid-19 e per i pazienti.

L'altra donazione riguarda visiere protettive grazie ad un'azienda florovivaistica e consegnate dal Sindaco Tomasi e dall'Assessore Capecchi; la terza è una fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) tra cui camici impermeabili e guanti donati dai dipendenti di una nota azienda di florovivaismo e la quarta è un ecografo che è stato destinato al reparto di Cardiologia (diretto dal dottor Marco Comeglio) da parte di ANCE Toscana Nord.

Sempre in questi ultimi giorni l'ospedale ha raccolto molte donazioni di gel igienizzante e ulteriori DPI tra cui mascherine, tute impermeabili, camici impermeabili o monouso, calzari copriscarpe e visiere protettive per gli operatori da parte di aziende e privati cittadini.

La direzione sanitaria dell'ospedale unitamente a quella infermieristica ringraziano sentitamente per la generosità e per il sostegno al presidio ospedaliero.

Fonte: Asl Toscana Centro