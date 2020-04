Quante volte esci di casa? Avete votato in tantissimi il nostro sondaggio

Avete risposto in massa alla domanda 'conoscitiva' del sondaggio di gonews.it della scorsa settimana. In merito alle disposizioni più stringenti del Dpcm sull'emergenza coronavirus, vi avevamo chiesto quante volte uscite di casa nell'arco di una giornata o di una settimana.

Un quarto dei votanti tondo tondo, ossia il 25%, ha affermato di uscire una o più volte al giorno. I motivi, come sappiamo, sono quelli di lavoro, di salute o di necessità, come per portare fuori il cane per i suoi bisogni.

La maggioranza però dei nostri lettori esce molto meno, dall'una alle tre volte alla settimana. Siamo al 47,36%, ben 377 votanti in totale. Una media giusta, che implica le commissioni come la spesa settimanale o urgenze come la farmacia.

Ma il nucleo di disciplinatissimi lettori che non esce mai è del 27,64%, 220 lettori che può rimanere al sicuro tra le quattro mura domestiche. Sperando ovviamente di poter uscire quante volte sarà possibile a emergenza finita.