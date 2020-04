Rafforzamento dei controlli nel Pratese in vista della Pasqua

Sono stati 178 i controlli effettuati dalla polizia provinciale dall’11 marzo scorso a ieri (mercoledì 8 aprile) nell’ambito dell’attività di vigilanza delle prescrizioni contenute nel DPCM sulla limitazione degli spostamenti per il contenimento del contagio.

I pattugliamenti saranno rafforzati nei prossimi giorni e in particolare in vista delle festività pasquali. La viabilità oggetto dei controlli degli agenti della provinciale, in accordo con le disposizioni della Questura di Prato che coordina gli interventi sul territorio, è quella relativa alle zone di confine con Firenze, Bologna e Pistoia. In totale, sono state cinque le denunce e quattro le sanzioni amministrative da 400 euro elevate dagli agenti per violazioni delle norme che prevedono l’utilizzo del veicolo solo per un comprovato stato di necessità o per lo svolgimento di attività lavorative.

“Purtroppo si registrano ancora casi di persone che si spostano senza un giustificato motivo nonostante le indicazioni non siano cambiate e continuino ad essere chiaramente quelle di rimanere in casa - commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli -. Certo, a tutti noi farebbe piacere poter sfruttare queste belle giornate di sole e trascorrere del tempo con parenti o amici com’è d’uso fare a Pasquetta, ma per il bene di tutti dobbiamo tener duro. I motivi dello spostamento, lo ricordo, sono esclusivamente quelli che riguardano, come previsto dal decreto, lavoro, casi di estrema necessità, motivi sanitari. Questo virus si è rivelato con il tempo parecchio insidioso e abbassare la guardia adesso, anche in vista di un futuro allentamento delle misure restrittive, potrebbe essere un pericolo che dobbiamo in tutti i modi evitare. Ne usciremo, ne sono convinto, ma ognuno deve continuare a fare la propria parte”.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa