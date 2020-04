Riabilitazione da Covid-19, attivo percorso per persone con disabilità

Il periodo di emergenza Covid-19 impone, per il contenimento della diffusione del virus, l’ isolamento sociale e ciò rende più acuto il disagio di persone fragili ed affette da patologie croniche di origine neurodegenerativa e psicosensoriale, come SLA, Parkinson, Sclerosi Multipla, esiti da Paralisi cerebrale Infantile ecc..

Questi pazienti hanno necessità di supporto e confronto, sia per l’utilizzo di ausili che per attività di consulenza sulla gestione a domicilio.

Le necessità da parte dei pazienti, sono ancora più aggravate dalla difficoltà di accesso ai percorsi riabilitativi. La solitudine e la depressione reattiva che ne derivano possono aggravare il decorso di queste malattie con riacutizzazioni.

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ASL Toscana centro, diretto dalla dottoressa Bruna Lombardi ha messo a punto un percorso dedicato per una rapida “presa in carico” di pazienti con patologie croniche che devono svolgere attività di riabilitazione.

Nelle strutture di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Sanitaria può essere richiesto un appuntamento, direttamente dal paziente o dal medico di medicina generale inviando una mail con l’indicazione del: nome, cognome, diagnosi, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico.

I pazienti saranno ricontattati in breve tempo per effettuare un triage telefonico clinico e una valutazione dei bisogni. Sarà attivata la modalità di “presa in carico” ambulatoriale urgente (priorità B), domiciliare urgente (priorità B) o counselling, rispetto all’esito del triage telefonico.

Zone Firenze centro, Mugello, Firenze Nord Ovest e Firenze Sud est

Sos MFR Firenze Tel. 055/6938614

mail: assunta.mencarelli@uslcentro.toscana.it

Zona Empolese – Valdarno inferiore

Sos MFR Empoli: Tel. Giovedì 9-12 al numero 0571 705567

mail: cristina.moncini@uslcentro.toscana.it

Zona Pistoiese e della Val di Nievole

Sos MFR Pistoia Tel. tel 0572/460526

mail: fisiatria.sscd@uslcentro.toscana.it, fisiatria.sj@uslcentro.toscana.it

Zona Pratese

Sos MFR Prato tel- 0574/807850

mail: fisiatria.ss@uslcentro.toscana.it

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa