Rifiuti e municipale, le risposte alle domande della Lega Fucecchio

Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio e Consigliere nazionale ANCI), ha presentato il 20 gennaio scorso due interrogazioni al sindaco di Fucecchio, una "Sull'attuazione di nuovi servizi annunciati dalla Giunta comunale, per contrastare l'annoso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti" e l'altra "Sull'attività della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, nel territorio del Comune di Fucecchio per l'intero anno 2019", a cui è stato risposto per iscritto in data 6 aprile 2020, anche a seguito delle tristi e note vicende del coronavirus. Di seguito le risposte.

Risposta Interrogazione abbandono rifiuti

Risposta Interrogazione Dati PM 2019

Fonte: Lega Empolese Valdelsa