Rotary Club Fucecchio-Santa Croce, donazioni a ospedale e Caritas

Due iniziative di Solidarietà da parte del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. in questo momento particolare che ha colpito la nostra Nazione e di conseguenza anche il nostro Territorio

La prima iniziativa venne messa in essere il 18 marzo e vide coinvolta la nostra ASL. Fu effettuato dal Presidente Marco Sansoni a nome di tutti i Soci, un bonifico bancario di € 2.500 alla ASL con specifica indicazione “per il Reparto di Terapia intensiva dell’ Ospedale San Giuseppe di Empoli”.

La seconda iniziativa, portata in porto ieri, a favore della Caritas Diocesana per il territorio di Fucecchio e Santa Croce S.A. Si tratta di 250.buoni acquisto per generi alimentari da 10 euro l’uno che si vanno ad aggiungere ai 200 buoni che l’ 8 novembre 2019 furono, nel corso di una Conviviale, consegnati a Don Zappolini Direttore della Caritas Diocesana. I buoni acquisto saranno consegnati da subito alle Famiglie in difficoltà. Già, in questi giorni, diverse Famiglie stanno utilizzando i buoni spesa dell’ 8 novembre.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno